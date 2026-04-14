«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.
«Есть обойма футболистов, за которыми мы наблюдаем. Щетинин – один из них. Гипотетически летом он может перейти. Но, реально ли, посмотрим», – сказал Ульянов.
Щетинин выступал в академии «Локомотива» с октября 2016 по август 2019 года.
- 24-летний хавбек в этом сезоне провел за «Ростов» 30 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Щетинина в 2,8 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до середины 2028 года.
- На счету игрока 1 матч за сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»