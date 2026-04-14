«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.

«Есть обойма футболистов, за которыми мы наблюдаем. Щетинин – один из них. Гипотетически летом он может перейти. Но, реально ли, посмотрим», – сказал Ульянов.

Щетинин выступал в академии «Локомотива» с октября 2016 по август 2019 года.