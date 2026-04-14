Степашин – о легионерах: «Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что команда способна добиваться успеха благодаря российским игрокам.
В матче 24-го тура РПЛ бело-голубые в гостях победили «Акрон» со счетом 3:2.
– Сергей Вадимович, «Динамо» выиграло у «Акрона» в Самаре – 3:2. А ведь опять вели 2:0, но потом 2 пропустили…
– Ну да, почти как в игре с «Оренбургом» [3:3].
– Ну да. Хорошо, что Тюкавин спас. Он лучший?
– Лучший. Он во всех отношениях лучший – и как футболист, и как человек. Блестящая реакция. И в самое тяжелое время попробуй, забей этот гол…
Вот мы поддержали Ролана Гусева, спасибо большое за маленькую статью в «Комсомолке». Я все-таки считаю – пускай Ролан нас услышит, – у нас много замечательных отечественных футболистов. Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют.
– Зарубежных.
– Естественно. Я считаю, что Костя сыграл сегодня просто блестяще!
– И Миранчук был активен.
– Молодец, оправился. Жалко, что не будет играть в финале Кубка… У него перебор карточек. Хорошо сыграл, в центре поля блестяще сыграл. Да и Фомин сыграл хорошо. Лещук немножко нервничал, конечно, но все-таки чуть пенальти не вытащил.
– Но ведь должны были забивать гораздо больше. Что такое, расслабились, не могут настроить себя на чемпионат?
– Ну, совершенно точно то, что вы сейчас сказали. Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили. Помню, я встречался с Фабио Капелло, у меня было несколько с ним встреч. Он говорит: «2:0 – самый тяжелый счет». Я говорю: «Почему?» – «Думается, что уже победили».
– Ну, и что дальше, Сергей Вадимович? Теперь вы в Нижний, далее «Рубин», «Сочи», «Локомотив», «Краснодар» и «Балтика» в чемпионате?
– 7 мая – самая главная дата для моего «Динамо», игра в Краснодаре на Кубок.
– Ответная игра с «Краснодаром»?
– Да. Ну, а если еще «Спартак» в Кубке победит ЦСКА, ну что ж, повторим, в «Лужниках» сядем рядышком с Сергеем Лавровым [министром иностранных дел России] и будем болеть, он за «Спартак», а я за «Динамо».
- Голы у «Акрона» забили Стефан Лончар на 42-й минуте и Беншимоль с пенальти н 88-й. У «Динамо» отличились Муми Нгамале на 20-й с пенальти, Артур Гомес на 33-й и Константин Тюкавин на 90+5-й.
- «Динамо» занимает в РПЛ 7-е место с 34 очками после 24 туров.