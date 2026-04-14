Степашин – о легионерах: «Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что команда способна добиваться успеха благодаря российским игрокам.

В матче 24-го тура РПЛ бело-голубые в гостях победили «Акрон» со счетом 3:2.

– Сергей Вадимович, «Динамо» выиграло у «Акрона» в Самаре – 3:2. А ведь опять вели 2:0, но потом 2 пропустили…

– Ну да, почти как в игре с «Оренбургом» [3:3].

– Ну да. Хорошо, что Тюкавин спас. Он лучший?

– Лучший. Он во всех отношениях лучший – и как футболист, и как человек. Блестящая реакция. И в самое тяжелое время попробуй, забей этот гол…

Вот мы поддержали Ролана Гусева, спасибо большое за маленькую статью в «Комсомолке». Я все-таки считаю – пускай Ролан нас услышит, – у нас много замечательных отечественных футболистов. Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют.

– Зарубежных.

– Естественно. Я считаю, что Костя сыграл сегодня просто блестяще!

– И Миранчук был активен.

– Молодец, оправился. Жалко, что не будет играть в финале Кубка… У него перебор карточек. Хорошо сыграл, в центре поля блестяще сыграл. Да и Фомин сыграл хорошо. Лещук немножко нервничал, конечно, но все-таки чуть пенальти не вытащил.

– Но ведь должны были забивать гораздо больше. Что такое, расслабились, не могут настроить себя на чемпионат?

– Ну, совершенно точно то, что вы сейчас сказали. Подумали: ну, 2:0, все, сейчас победили. Помню, я встречался с Фабио Капелло, у меня было несколько с ним встреч. Он говорит: «2:0 – самый тяжелый счет». Я говорю: «Почему?» – «Думается, что уже победили».

– Ну, и что дальше, Сергей Вадимович? Теперь вы в Нижний, далее «Рубин», «Сочи», «Локомотив», «Краснодар» и «Балтика» в чемпионате?

– 7 мая – самая главная дата для моего «Динамо», игра в Краснодаре на Кубок.

– Ответная игра с «Краснодаром»?

– Да. Ну, а если еще «Спартак» в Кубке победит ЦСКА, ну что ж, повторим, в «Лужниках» сядем рядышком с Сергеем Лавровым [министром иностранных дел России] и будем болеть, он за «Спартак», а я за «Динамо».