Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба может перейти в «Родину».

Это случится с высокой долей вероятности, если столичный коллектив клуб выйдет в РПЛ по итогам сезона.

По словам источников, Дзюба хочет провести на высоком уровне еще минимум один сезон и ему могут предложить контракт на год. При этом игрок хотел бы перебраться в Москву, поэтому вариант с «Родиной» ему очень интересен.

Вопрос приглашения Дзюбы уже обсуждался руководством столичного клуба, но окончательное решение не принято.

Срок нынешнего контракта форварда с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.