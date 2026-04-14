Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба может перейти в «Родину».
Это случится с высокой долей вероятности, если столичный коллектив клуб выйдет в РПЛ по итогам сезона.
По словам источников, Дзюба хочет провести на высоком уровне еще минимум один сезон и ему могут предложить контракт на год. При этом игрок хотел бы перебраться в Москву, поэтому вариант с «Родиной» ему очень интересен.
Вопрос приглашения Дзюбы уже обсуждался руководством столичного клуба, но окончательное решение не принято.
Срок нынешнего контракта форварда с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»