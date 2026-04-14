  Генич предположил, чем Дзюба мог «подзадолбать всех» в «Акроне»

Генич предположил, чем Дзюба мог «подзадолбать всех» в «Акроне»

Сегодня, 10:00

Комментатор Константин Генич высказался о домашнем поражении «Акрона» от «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

«Самая нефартовая команда чемпионата – это 100% «Акрон». И, конечно, мы смотрели первый тайм – ну так нельзя играть в обороне. Причeм Кузьмин, когда мяч потерял, ну ты хотя бы прояви желание отобрать. Он лежит, смотрит, как там атака развивается.

Пенальти этот смешной, Дзюба, представляешь, как ему тяжело? Думаю, там сейчас такая накалeнная обстановка, что Тедеев не знает, как это всe исправить.

Дзюба уже, возможно, подзадолбал всех своей этой требовательностью. И при всeм уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять. Вот прямо сейчас. Я очень люблю Тедеева, но им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо», – сказал Генич.

Еще по теме:
Степашин – о легионерах: «Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют»
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ 1
«Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур Генич Константин
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
1
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
13
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
