Генич предположил, чем Дзюба мог «подзадолбать всех» в «Акроне»

Комментатор Константин Генич высказался о домашнем поражении «Акрона» от «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

«Самая нефартовая команда чемпионата – это 100% «Акрон». И, конечно, мы смотрели первый тайм – ну так нельзя играть в обороне. Причeм Кузьмин, когда мяч потерял, ну ты хотя бы прояви желание отобрать. Он лежит, смотрит, как там атака развивается.

Пенальти этот смешной, Дзюба, представляешь, как ему тяжело? Думаю, там сейчас такая накалeнная обстановка, что Тедеев не знает, как это всe исправить.

Дзюба уже, возможно, подзадолбал всех своей этой требовательностью. И при всeм уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять. Вот прямо сейчас. Я очень люблю Тедеева, но им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо», – сказал Генич.