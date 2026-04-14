Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»

Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»

Сегодня, 12:41
3

Бывший судья Игорь Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Главным судьей игры был Сергей Цыганок.

«Самый обсуждаемый момент – пенальти в ворота ЦСКА на девятой минуте. Многие не поняли, за что его вообще назначили. Мяч при подаче в штрафную летел в зону двух игроков – те двигались, чтобы занять позицию.

Мяч прилетел в зону, и игрок ЦСКА совершил фол по неосторожности – наступил на голеностоп игроку «Сочи» и таким образом повлиял на него, помешав выпрыгнуть и сыграть головой. Здесь три ключевых фактора: первое – мяч летел в эту зону; второе – два игрока боролись за позицию и находились в движении, подстраивались под мяч и оба на него смотрели; третье – было влияние на игрока нападения со стороны защитника.

Если бы мяч не долетел до зоны борьбы или перелетел еe, игроки не могли бы бороться за мяч и произошeл наступ, то никто бы ничего не назначил. Люди путают произошедшее с такими моментами. Цыганок не мог всего увидеть, потому что мяч находился вверху и он смотрел туда плюс следил за локтями.

ВАР позвал арбитра к монитору, тот посмотрел повтор и верно назначил 11-метровый. Не проблема Цыганка, что ЦСКА проиграл. И притягивать «левый пенальти» тут не надо. По рекомендациям департамента это 11-метровый», – сказал Федотов.

  • Мартин Крамарич реализовал пенальти на 11-й минуте. Этот гол остался единственным в матче.
  • Судьей на ВАР был Антон Фролов, его помощником – Иван Абросимов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Федотов Игорь Цыганок Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776160669
Пустое...Команда,имеющая в запасе своё поле и 87 минут чистого игрового времени, чтобы отыграться и победить, недостойна даже объективного разбора пенальти, приведшего к поражению. Текущее положение "Сочи" только усугубляют вину проигравших.
Ответить
Император 1
1776163301
Левый же
Ответить
Александр-Балашов-google
1776164511
О чём вообще тут говорить? ЦСКА что, изначально на 0:0 хотели играть?Пенальти дали не на 95'ещё чтобы сравнять счёт и забить ещё, у команды времени было просто вагон.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 