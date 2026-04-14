Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»

Бывший судья Игорь Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Главным судьей игры был Сергей Цыганок.

«Самый обсуждаемый момент – пенальти в ворота ЦСКА на девятой минуте. Многие не поняли, за что его вообще назначили. Мяч при подаче в штрафную летел в зону двух игроков – те двигались, чтобы занять позицию.

Мяч прилетел в зону, и игрок ЦСКА совершил фол по неосторожности – наступил на голеностоп игроку «Сочи» и таким образом повлиял на него, помешав выпрыгнуть и сыграть головой. Здесь три ключевых фактора: первое – мяч летел в эту зону; второе – два игрока боролись за позицию и находились в движении, подстраивались под мяч и оба на него смотрели; третье – было влияние на игрока нападения со стороны защитника.

Если бы мяч не долетел до зоны борьбы или перелетел еe, игроки не могли бы бороться за мяч и произошeл наступ, то никто бы ничего не назначил. Люди путают произошедшее с такими моментами. Цыганок не мог всего увидеть, потому что мяч находился вверху и он смотрел туда плюс следил за локтями.

ВАР позвал арбитра к монитору, тот посмотрел повтор и верно назначил 11-метровый. Не проблема Цыганка, что ЦСКА проиграл. И притягивать «левый пенальти» тут не надо. По рекомендациям департамента это 11-метровый», – сказал Федотов.