Лапочкин назвал ошибку Карасева в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал столкновение Вильмара Барриоса и Эдуарда Сперцяна в начале второго тайма в матче 24 тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Мы видим, что Барриос попадает локтем в лицо – это безрассудство. Конечно, он должен был получить желтую карточку. Тем более в этой же игре, буквально несколькими минутами ранее, Кривцову показали желтую карточку, а он не попал в лицо – попал в грудь.

Для последовательности – если Сергей Карасев там показал, то и здесь должен был показывать, потому что это один тайм в одной игре, эпизоды похожи», – сказал Лапочкин.