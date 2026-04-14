  • Лапочкин назвал ошибку Карасева в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Лапочкин назвал ошибку Карасева в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 09:38
9

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал столкновение Вильмара Барриоса и Эдуарда Сперцяна в начале второго тайма в матче 24 тура РПЛ «Зенит»«Краснодар» (1:1).

«Мы видим, что Барриос попадает локтем в лицо – это безрассудство. Конечно, он должен был получить желтую карточку. Тем более в этой же игре, буквально несколькими минутами ранее, Кривцову показали желтую карточку, а он не попал в лицо – попал в грудь.

Для последовательности – если Сергей Карасев там показал, то и здесь должен был показывать, потому что это один тайм в одной игре, эпизоды похожи», – сказал Лапочкин.

  • У Барриоса три желтые карточки в этом сезоне.
  • Если бы он получил предупреждение за этот эпизод, то пропустил бы матч 25-го тура с «Динамо Мх» 19 апреля.

Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Барриос Вильмар Сперцян Эдуард Лапочкин Сергей Карасев Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1776149797
почему КОРДОБА не получил карточку после его провокации ???? ПОЗОР СУДЬЯМ....
Ответить
vodomut
1776155743
зря вернули карасика!
Ответить
ilich55
1776156377
Похоже, что Серёжа страдает диссоциативным расстройством идентичности. Безрассудство Барриоса увидел, а опасную игру Сперцяна почему-то нет.
Ответить
Дубина
1776157514
Как в пользу бзянита?? Такого быть не может! К ним же нельзя прикосаться и дышать на цыганей(((( ЗПРФ...
Ответить
Интерес
1776160188
Хватит мусолить частные события матча с объективным конечным результатом.В отличие от тех,ошибки в которых повлияли на итоговый счёт.А все эти гипотезы-в пользу разочарованных результатом.Никто не знает, чем бы всё закончилось, если бы были приняты иные решения,Ю и где бы "Аннушка пролила масло".
Ответить
алдан2014
1776160855
Да неужели,лапочка проснулась. Долго думал,что бы умное двинуть,что бы типа,не спалиться
Ответить
neveldomha
1776164519
Барриос всяко пытался получить жёлтую, а Карась ее не дал. Куда лучше пропустить матч с Махачкалой, чем получить там жёлтую и пропустить матч с Локо. Поэтому отсутствие жёлтой у Барри в матче совсем не в пользу Зенита.
Ответить
