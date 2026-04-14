Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил готовность команды к тяжелой концовке в РПЛ, отметив, что «быков» больше не нужно недооценивать.

– У «Краснодара» впереди непростой график, а скамейка не очень глубокая. Насколько команда готова к тяжелой концовке?

– Нам постоянно задают подобного рода вопросы – готовы мы или не готовы. Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим – выиграем или нет.

– В туре шесть ничьих, при этом аутсайдер «Сочи» победил ЦСКА в Москве. Видели когда‑нибудь такое?

– Если «Сочи» победил, значит он этого заслужил проделанной работой и сейчас может насладится победой.