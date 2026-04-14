Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил готовность команды к тяжелой концовке в РПЛ, отметив, что «быков» больше не нужно недооценивать.
– У «Краснодара» впереди непростой график, а скамейка не очень глубокая. Насколько команда готова к тяжелой концовке?
– Нам постоянно задают подобного рода вопросы – готовы мы или не готовы. Мне кажется, хватит уже нас недооценивать. Мы будем бороться до самого конца. А по окончании сезона посмотрим – выиграем или нет.
– В туре шесть ничьих, при этом аутсайдер «Сочи» победил ЦСКА в Москве. Видели когда‑нибудь такое?
– Если «Сочи» победил, значит он этого заслужил проделанной работой и сейчас может насладится победой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 53 очками после 24 туров. Команда опережает «Зенит» на 1 очко.
- До конца чемпионата «быки» сыграют с «Балтикой», «Спартаком», «Динамо Мх», «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом». «Краснодар» также еще раз встретится с «Динамо» в FONBET Кубке России перед их матчем в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»