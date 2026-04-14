«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев посетовал на дефицит высококлассных российских форвардов.
«В РПЛ нет нормальных нападающих. Есть лишь Кордоба, вот это настоящий форвард. Он агрессивный, целеустремлeнный, забивной. Таких полно было раньше, а сейчас нет.
В России не на кого посмотреть из нападающих. Где у нас форварды? Вымерли, как мамонты», – сказал Пономарев.
- В этом сезоне РПЛ среди россиян больше всех забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (12 голов).
- Лидирует в бомбардирской гонке Премьер-лиги Джон Кордоба с 14 забитыми мячами.
