Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»

«Балтика» сообщила о травмах трех футболистов после домашней игры 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).

«По итогам прошедшего матча диагностированы следующие повреждения: Брайан Хиль – повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, Элдар Чивич – растяжение мышц задней поверхности бедра, Тентон Йенне – ушиб илиотибиального тракта и четырехглавой мышцы бедра.

Ожидается, что футболисты пропустят не более двух недель. Желаем парням скорейшего восстановления и возвращения в строй», – говорится в сообщении клуба.