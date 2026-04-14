Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»

«Балтика» сообщила о травмах трех футболистов после домашней игры 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).
«По итогам прошедшего матча диагностированы следующие повреждения: Брайан Хиль – повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, Элдар Чивич – растяжение мышц задней поверхности бедра, Тентон Йенне – ушиб илиотибиального тракта и четырехглавой мышцы бедра.
Ожидается, что футболисты пропустят не более двух недель. Желаем парням скорейшего восстановления и возвращения в строй», – говорится в сообщении клуба.
- В первом тайме Хиль не смог продолжить игру после неудачного приземления на ногу, на 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен Чивич, вышедший на поле после перерыва. Йенне, тоже вышедшего на поле в начале второго тайма, из-за травмы заменили на 70-й минуте.
- 19 апреля, «Балтика» сыграет на выезде с «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ.
Источник: телеграм-канал «ФК »Балтика«