  • Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»

Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»

Сегодня, 11:47
4

«Балтика» сообщила о травмах трех футболистов после домашней игры 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:2).

«По итогам прошедшего матча диагностированы следующие повреждения: Брайан Хиль – повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, Элдар Чивич – растяжение мышц задней поверхности бедра, Тентон Йенне – ушиб илиотибиального тракта и четырехглавой мышцы бедра.

Ожидается, что футболисты пропустят не более двух недель. Желаем парням скорейшего восстановления и возвращения в строй», – говорится в сообщении клуба.

  • В первом тайме Хиль не смог продолжить игру после неудачного приземления на ногу, на 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен Чивич, вышедший на поле после перерыва. Йенне, тоже вышедшего на поле в начале второго тайма, из-за травмы заменили на 70-й минуте.
  • 19 апреля, «Балтика» сыграет на выезде с «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ.

Источник: телеграм-канал «ФК »Балтика«
Россия. Премьер-лига Пари НН Балтика Краснодар Чивич Элдар Хиль Брайан Йенне Тентон
Комментарии (4)
Цугундeр
1776158192
))Кошка с дому, мышки -в пляс..) Странно. Перед Краснодаром. Совпадение?)
Интерес
1776159283
Чивич хоть и забил спасительный гол в последнем матче, в целом разочаровывает и не кажется потерей, Тентон-тоже, хотя на подмогу годится, а вот Хиль выпал минимум на две недели(два матча),так что визит в Краснодар можно зачеркнуть и уповать на удачные следующие матчи.
За что бан ?
1776162218
Слив засчитан .
Foxitkuban
1776178769
Здоровья парням. Неадекватным комментаторам, тоже здоровья.
