Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч

Сегодня, 14:50
5

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о пребывании в академии «Барселоны» и своих технических навыках.

– В академии «Барселоны» вы играли вместе с Жорди Альбой и Бояном Кркичем. Они уже тогда всех поражали?

– Да, я смотрел и думал: как они это делают с мячом? Движения, прием, остановка...

Перед воротами все хотят пробить, а они использовали лишнее касание, убирали вратаря – и гол. Буквально заносили мяч в ворота! И это выглядело настолько просто... Я каждый день у них учился.

– Самый памятный момент из той эпохи?

– Ох, их очень много. В 12-13 лет жить в «Барселоне» – мечта любого футболиста. Помню матч «Барселона»«Севилья», первая игра Роналдиньо.

Он забил с 35 метров – я был на стадионе и думал: это сон? Для меня он был Богом футбола. Весь мой период в «Барселоне» – это урок жизни, а не только футбола.

– Роналдиньо на поле шокировал многих. А вы были техничным игроком?

– Бегал я медленно, но техника у меня была.

В Роналдиньо удивляло даже не количество касаний мяча, а магия в целом. После тренировки вратарь выбивал мяч, а он принимал грудью и забивал ударом через себя – я притворялся больным, нагревая лоб феном, чтобы остаться на поле и посмотреть на него. Он для меня один из лучших игроков в истории.

– Короткий тест на вашу технику: сможете начеканить мячом сто раз?

Смогу в разы больше.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
Спартач80
1776169593
У Сани приступ будет, беречь надо царя-то...
САДЫЧОК
1776170013
Мостовой Попал! Придется лохматому тренироваться, чтобы набить 100+ Кстати , Абаскаль так то с 10 лет в футболе, с 12 в системе Барселоны, потом в Севилье, с 23 в тренерских штабах на разных должностях, с 25 тренер молодежки, в 26 уже первый раз главным (ну то есть это намного раньше, чем в среднем становятся тренерами).
алдан2014
1776172570
Где то занервничал Саня Мостовой.
алдан2014
1776172696
Я тоже всегда был в восторге от Роналдиньо,его техника обращения с мячом феноменально. Жаль ,что много разбазарил,и закончил рано,жаль Для меня один из лучших ,что пришлось увидеть
