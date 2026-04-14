Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро

Сегодня, 08:43
11

Бывший арбитр и экс-руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров оценил эпизод, который завершился удалением вингера «Зенита» Педро в матче 24 тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Эпизод, который на скорости легко продать как «жeсткий», но при детальном разборе начинает рассыпаться по критериям. Первое ощущение от контакта – инициатива во многом исходит и от Сперцяна. В динамике видно, что он сам идет в ногу Педро, а не наоборот. Это важный нюанс, который меняет восприятие момента: здесь нет классического «влета» в соперника.

Дальше – по ключевым параметрам для красной карточки. Нет чрезмерной силы, нет агрессивного продавливания, нет акцентированного движения с целью нанести травму. Нога не «заряжена» в соперника, контакт происходит скорее в пересечении траекторий, чем в целенаправленном воздействии. Оба игрока не играют в мяч, но и сам эпизод не несет в себе той степени опасности, которая требуется для прямого удаления.

В таких ситуациях арбитр обязан очень четко отделять визуальную резкость эпизода от его реальной опасности. Здесь этого не произошло. Итоговое решение с красной карточкой выглядит завышенным. По совокупности критериев – это желтая а не удаление. Ошибка арбитра, на мой взгляд», – сказал Егоров.

Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Карасев Сергей Егоров Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1776145789
Всё верно ,а то по логике "некоторых" , если я стою - набиваю мяч ,а ко мне подлетает тип и лупит своей ногой мне в стопу - это КК мне .
Ответить
Дубина
1776146724
Месяц теперь бедненькие будут петь про цыгана! Неваляшки))) Аннулировать игру.Тех.поражение быкам,кк отменить.накинуть вшам за такой бесспредел пяток очков. Унылый позорный - дырявый клуб!! ЗПРФ. Вся страна с них угорает!! НЫТЬ.
Ответить
Бумбраш
1776147687
Кто ещё из когорты ЭКС не высказался?
Ответить
...уефан
1776148258
...идёт плановая обработка судейского корпуса на предстоящую игру Зенита и подготовка футбольного, общественного пространства. Нужно теперь ждать необоснованных пенальти и красных в пользу Зенита...
Ответить
anatolich72
1776149116
Да всё уже остыньте.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1776149300
снова судьи тянут за уши КРАСНОДАР....ПОЗОР РФС....СПЕРЦЯН провокатор и июда
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 