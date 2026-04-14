Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро

Бывший арбитр и экс-руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров оценил эпизод, который завершился удалением вингера «Зенита» Педро в матче 24 тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Эпизод, который на скорости легко продать как «жeсткий», но при детальном разборе начинает рассыпаться по критериям. Первое ощущение от контакта – инициатива во многом исходит и от Сперцяна. В динамике видно, что он сам идет в ногу Педро, а не наоборот. Это важный нюанс, который меняет восприятие момента: здесь нет классического «влета» в соперника.

Дальше – по ключевым параметрам для красной карточки. Нет чрезмерной силы, нет агрессивного продавливания, нет акцентированного движения с целью нанести травму. Нога не «заряжена» в соперника, контакт происходит скорее в пересечении траекторий, чем в целенаправленном воздействии. Оба игрока не играют в мяч, но и сам эпизод не несет в себе той степени опасности, которая требуется для прямого удаления.

В таких ситуациях арбитр обязан очень четко отделять визуальную резкость эпизода от его реальной опасности. Здесь этого не произошло. Итоговое решение с красной карточкой выглядит завышенным. По совокупности критериев – это желтая а не удаление. Ошибка арбитра, на мой взгляд», – сказал Егоров.