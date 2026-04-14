  • Тихонов – об исследованиях, где у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»: «Накрутили»

Тихонов – об исследованиях, где у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»: «Накрутили»

Сегодня, 09:51
20

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов сказал, может ли «Зенит» обойти красно-белых по числу болельщиков в России.

– А вам не кажется, что за счeт своих стабильных многолетних результатов, в том числе за счeт побед в еврокубках и доминирования в чемпионате, «Зенит» очень поджимает «Спартак» и с точки зрения количества болельщиков?

«Зенит» поджимает? «Зенит» поджимает «Спартак»?

– Да. В России.

– Серьeзно?

– У меня такое ощущение складывается.

– Мне кажется, это только ваше ощущение.

– Есть разные исследования. По некоторым – «Зенит» даже превосходит «Спартак».

– Мне кажется, накрутили.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 52 очками после 24 туров. «Спартак» идет 6-м с 42 баллами.
  • Команды по 10 раз побеждали в чемпионатах России. В чемпионатах СССР «Спартак» выигрывал 12 раз, «Зенит» – 1.

Еще по теме:
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Спартака» 1
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового 2
Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак» 1
...уефан
1776152346
...ну, если учитывать, что на два мои акка приходится десяток акков Тимотей, то действительно зенитовских болел больше, как минимум, в пять раз....
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776153588
Накручивает Зенит хрякам свинячие хвосты. Факт есть факт. Отваливает болельщик от антинародного позора. Гыгыгы
Ответить
Play
1776156146
Если копнуть глубже, ноги у всех этих "исследований" растут из ГазпромМедиа. После введения фан-айди, бессмысленно что-то считать. Но я езжу в Ростов на матчи Спартака уже лет двадцать. На старом стадионе, помимо двух гостевых секторов, всегда по неофициальной договорённости, четыре соседних сектора полностью выкупали спартаковские болельщики. Группы приезжали со всего ЮФО целыми автобусами. Зениту такого и не снилось, бОльшая часть их нынешних болельщиков это результат современных успехов команды, по сути глоры. Сегодня они болеют за команду, дай Зениту 3-5 лет без трофеев, половина отвалится, 10 лет, и отвалится 90%.
Ответить
Бумбраш
1776156559
Да скажите уже что зинка супер-пупер популярна,во всем мире.нет клуба популярней,пусть Миллер успокоится и перестанет выбрасывать докуялионы народных денег журнашлюхам
Ответить
Дубина
1776157373
Они один к ста считают((( А болел там макс. 348 человек! И то билеты силой раздают в подворотнях что бы на баклан-арену приперлись на цыганей смотреть)))))
Ответить
Сам_себе_сказал
1776157498
В Европе спартак не знают, кому интересна команда занимающая 6-е места...
Ответить
"supermax"
1776158684
Накрутили накрутили, а потом и сопли на кулак заодно намотали ... Гыгы
Ответить
Cleaner
1776160563
Кроме, как в Питере, за Зенит больше НИГДЕ не болеют. По мне, так у Спартака в России раз в ДЕСЯТЬ болельщиков больше, чем у Зенита!
Ответить
Интерес
1776161204
Конечно-больше, я и не сомневаюсь.Но это контингент неустойчивый, временный, в отличие от спартаковского.Второй год неуспеха "Зенита", смешное празднование фальшака-и всё, приплыли в затон.
Ответить
FWSPM
1776174364
да да помним мы эти сказки про 19 млн болельщиков))
Ответить
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
1
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
13
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
