Тихонов – об исследованиях, где у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»: «Накрутили»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов сказал, может ли «Зенит» обойти красно-белых по числу болельщиков в России.
– А вам не кажется, что за счeт своих стабильных многолетних результатов, в том числе за счeт побед в еврокубках и доминирования в чемпионате, «Зенит» очень поджимает «Спартак» и с точки зрения количества болельщиков?
– «Зенит» поджимает? «Зенит» поджимает «Спартак»?
– Да. В России.
– Серьeзно?
– У меня такое ощущение складывается.
– Мне кажется, это только ваше ощущение.
– Есть разные исследования. По некоторым – «Зенит» даже превосходит «Спартак».
– Мне кажется, накрутили.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 52 очками после 24 туров. «Спартак» идет 6-м с 42 баллами.
- Команды по 10 раз побеждали в чемпионатах России. В чемпионатах СССР «Спартак» выигрывал 12 раз, «Зенит» – 1.
