Тихонов – об исследованиях, где у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»: «Накрутили»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов сказал, может ли «Зенит» обойти красно-белых по числу болельщиков в России.

– А вам не кажется, что за счeт своих стабильных многолетних результатов, в том числе за счeт побед в еврокубках и доминирования в чемпионате, «Зенит» очень поджимает «Спартак» и с точки зрения количества болельщиков?

– «Зенит» поджимает? «Зенит» поджимает «Спартак»?

– Да. В России.

– Серьeзно?

– У меня такое ощущение складывается.

– Мне кажется, это только ваше ощущение.

– Есть разные исследования. По некоторым – «Зенит» даже превосходит «Спартак».

– Мне кажется, накрутили.