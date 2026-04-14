Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможности перехода игрока в европейский клуб.
«Трансферные истории любят тишину, с представителями разных клубов из многих чемпионатов ведем общение. Видел сегодняшнюю информацию в прессе, но лучше всего знает сам Костя и его окружение, не доверяйте рассказчикам со стороны. Будет хорошее серьезное предложение, – будем общаться. Приоритет для него – Испания», – сказал Сафонов.
- Сообщалось, что Тюкавин готов уйти из «Динамо» уже летом и рассчитывает получить предложения от европейских клубов, но пока их не поступало.
- 23-летний форвард в этом сезоне провел за бело-голубых 24 матча, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2030 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.
