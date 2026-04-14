Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможности перехода игрока в европейский клуб.

«Трансферные истории любят тишину, с представителями разных клубов из многих чемпионатов ведем общение. Видел сегодняшнюю информацию в прессе, но лучше всего знает сам Костя и его окружение, не доверяйте рассказчикам со стороны. Будет хорошее серьезное предложение, – будем общаться. Приоритет для него – Испания», – сказал Сафонов.