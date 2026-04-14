Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о взаимодействии с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

– Агент Джикии говорил, что проблема была между вами и Георгием.

– Правда в том, что между нами ничего не было. Хотя вы, журналисты, писали много разных вещей. Вы так же раздували ситуацию вокруг Соболева, а с ним я до сих пор общаюсь каждый день. Обмениваемся мыслями о чемпионате России.

– Вы сказали, что до сих пор на связи с Соболевым. Сейчас он в хорошей форме!

– Он фантастический футболист. В мой первый сезон в «Спартаке» забил 10 голов и отдал 15 голевых передач. Причем большинство – левой ногой, хотя Саша правша. Мы играли в «ромб», Соболев уходил на правый фланг и отдавал левой под удар Квинси – это было невероятно!

Саша очень своеобразный игрок. Если он на сто процентов сосредоточен на футболе, его не остановить. Проблема в том, что так происходит не всегда.

Что у Соболева не отнять – это его габариты: высокий, с длинными руками и ногами. Мяч у него отобрать практически нереально. Плюс он очень упрямый! Хотя это даже забавно. Мне нравится работать со сложными игроками.

– Видели его нырок в матче с «Динамо»?

– Соболев всегда вытворял что-то подобное. Видел, как Саша надел маску для снорклинга! Он просто такой по своей натуре.

– Выиграл конкуренцию у Джона Дурана.

– Дурану нужно адаптироваться. Это дорогостоящий футболист отличного уровня, но не всем удается сразу показать себя в разных лигах. И это нормально.