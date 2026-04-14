Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»

Сегодня, 10:52
4

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о взаимодействии с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

– Агент Джикии говорил, что проблема была между вами и Георгием.

– Правда в том, что между нами ничего не было. Хотя вы, журналисты, писали много разных вещей. Вы так же раздували ситуацию вокруг Соболева, а с ним я до сих пор общаюсь каждый день. Обмениваемся мыслями о чемпионате России.

– Вы сказали, что до сих пор на связи с Соболевым. Сейчас он в хорошей форме!

– Он фантастический футболист. В мой первый сезон в «Спартаке» забил 10 голов и отдал 15 голевых передач. Причем большинство – левой ногой, хотя Саша правша. Мы играли в «ромб», Соболев уходил на правый фланг и отдавал левой под удар Квинси – это было невероятно!

Саша очень своеобразный игрок. Если он на сто процентов сосредоточен на футболе, его не остановить. Проблема в том, что так происходит не всегда.

Что у Соболева не отнять – это его габариты: высокий, с длинными руками и ногами. Мяч у него отобрать практически нереально. Плюс он очень упрямый! Хотя это даже забавно. Мне нравится работать со сложными игроками.

– Видели его нырок в матче с «Динамо»?

– Соболев всегда вытворял что-то подобное. Видел, как Саша надел маску для снорклинга! Он просто такой по своей натуре.

– Выиграл конкуренцию у Джона Дурана.

– Дурану нужно адаптироваться. Это дорогостоящий футболист отличного уровня, но не всем удается сразу показать себя в разных лигах. И это нормально.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024 года.
  • «Зенит» приобрел нападающего Александра Соболева у красно-белых в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
  • 29-летний форвард в этом сезоне провел 32 матча за петербуржцев, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
1776154730
Интересно, какими мыслями можно обмениваться с Соболевым. Там же как у Гомера Симпсона в голове обезьяна на барабане играет 24 часа в сутки.
Ответить
Интерес
1776157152
Уведёт Абаскаль "русалку" у Семака, ой, уведёт...
Ответить
алдан2014
1776161152
Не с добра Абаскаль разговорился. Наводит тропинки в Россию. Мостовой то где? Саня жгиии,нет фраерам в футболе
Ответить
