Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»

Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»

Сегодня, 10:27
4

Агент Алексей Сафонов оценил шансы на переход своего клиента Константина Тюкавина из «Динамо» в «Реал».

– Костя не раз называл «Реал» мечтой. Вы, как агент, подпитываете эту веру или стараетесь быть прагматиком и настраиваете его на более приземленные варианты в Ла Лиге? По вашему мнению, какова реальность, что Костя со временем окажется в «Реале»?

– По потенциалу – уверен в нем, с его психологией, мастерством может оказаться там. По манере его игры и по стилю, мне кажется, больше подходит «Атлетико Мадрид».

– История знает мало примеров успешного перехода из РПЛ сразу в суперклуб. Не считаете ли вы, что, условно, прямой переход в «Реал» может погубить карьеру Кости, и лучше сначала поехать в команду уровня «Севильи»?

– Не считаю. Все зависит, в первую очередь, от готовности игрока, как технически, физически, так и ментально. В данный момент – задача максимально приносить пользу «Динамо» и борьба за кубок.

  • 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 24 матча, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2030 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Реал Атлетико Тюкавин Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1776156331
Любят агенты перехваливать своих игроков. Понятно что работа такая, но ведь никакой объективной оценки при этом не даётся...
Ответить
Интерес
1776162157
Кубок не получите, а за бабки сбагрите хоть в Эльче,Леванте,или Овьедо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 