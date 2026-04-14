Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал»

Агент Алексей Сафонов оценил шансы на переход своего клиента Константина Тюкавина из «Динамо» в «Реал».

– Костя не раз называл «Реал» мечтой. Вы, как агент, подпитываете эту веру или стараетесь быть прагматиком и настраиваете его на более приземленные варианты в Ла Лиге? По вашему мнению, какова реальность, что Костя со временем окажется в «Реале»?

– По потенциалу – уверен в нем, с его психологией, мастерством может оказаться там. По манере его игры и по стилю, мне кажется, больше подходит «Атлетико Мадрид».

– История знает мало примеров успешного перехода из РПЛ сразу в суперклуб. Не считаете ли вы, что, условно, прямой переход в «Реал» может погубить карьеру Кости, и лучше сначала поехать в команду уровня «Севильи»?

– Не считаю. Все зависит, в первую очередь, от готовности игрока, как технически, физически, так и ментально. В данный момент – задача максимально приносить пользу «Динамо» и борьба за кубок.