В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы

Спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

«Артем – сильнейший форвард России, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», – сказал Зинин.

Сообщалось, что 37-летний Дзюба может перейти в «Родину» на правах свободного агента, в случае выхода клуба в РПЛ.