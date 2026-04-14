В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы

Сегодня, 13:19
3

Спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

«Артем – сильнейший форвард России, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», – сказал Зинин.

Сообщалось, что 37-летний Дзюба может перейти в «Родину» на правах свободного агента, в случае выхода клуба в РПЛ.

  • Срок нынешнего контракта форварда с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Он сыграл за тольяттинцев в этом сезоне в 22 встречах, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Акрон Родина Дзюба Артем
DOCTOR PENALTY
1776163305
Ну если "Родина" хочет "убить" своего лучшего бомбардира Максименко и разрушить позитивную атмосферу в команде, то надо звать мастера диванных процедур дзюбу.
Чилим.
1776164265
Сообщалось, что 37-летний Дзюба может перейти в «Родину» на правах свободного агента. Так какие вопросы? Родина-2 ждёт его. Если Дзюба будет доплачивать за то, что играет за них...
O-kolesov
1776175713
-Ты уРодина/кинотеатр/ выходишь? -А ты что, красивИй,да? КрасивИй?
