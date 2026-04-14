В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы

Спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.
«Артем – сильнейший форвард России, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», – сказал Зинин.
Сообщалось, что 37-летний Дзюба может перейти в «Родину» на правах свободного агента, в случае выхода клуба в РПЛ.
- Срок нынешнего контракта форварда с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Он сыграл за тольяттинцев в этом сезоне в 22 встречах, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
