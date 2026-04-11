Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Место захоронения Луческу утопили в цветах

Сегодня, 11:56

Бывшего главного тренера сборной Румынии Мирчу Луческу похоронили в семейном склепе на кладбище Беллу в Бухаресте.

Церемония прощания завершилась в пятницу. Планировалось, что на ней будут присутствовать только родные и близкие тренера, но на кладбище также присутствовали несколько десятков болельщиков.

В итоге люди утопили место захоронения Луческу в цветах.

  • Тренер скончался 7 апреля в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
  • В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
  • До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
  • Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
  • Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.

Еще по теме:
С Луческу простились на главном стадионе Румынии 1
Матч «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания
Дзюба прокомментировал смерть Луческу 1
Источник: Sport.ro
Румыния. Лига I Зенит Румыния Луческу Мирча
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 