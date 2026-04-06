Луческу будут спасать с помощью ЭКМО

Появилась новая информация о состоянии и перспективах выздоровления экс-тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
В Университетской больнице Бухареста сообщили, что 80-летнему специалисту будут ставить систему механической поддержки кровообращения.
«Принято решение о продолжении начатого лечения с оценкой его эффективности. Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, а именно установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО).
Мы вернемся к информации о состоянии здоровья пациента в последующих пресс-релизах», – говорится в публикации больницы.
- Луческу едва не умер в пятницу утром.
- Сообщалось, что тренер перенес острый инфаркт миокарда.
- Накануне его ввели в искусственную кому.
Источник: GSP.ro