Луческу будут спасать с помощью ЭКМО

Появилась новая информация о состоянии и перспективах выздоровления экс-тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

В Университетской больнице Бухареста сообщили, что 80-летнему специалисту будут ставить систему механической поддержки кровообращения.

«Принято решение о продолжении начатого лечения с оценкой его эффективности. Завтра будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, а именно установки системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО).

Мы вернемся к информации о состоянии здоровья пациента в последующих пресс-релизах», – говорится в публикации больницы.