Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке

Утром 30 марта главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прошел обследование путем коронарной ангиографии в университетской больнице скорой помощи Бухареста.

По итогам осмотра врачами было принято решение установить 80-летнему специалисту дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

Операция по установке прибора запланирована на вторник. Ожидается, что Луческу останется в больнице под наблюдением медиков до конца текущей недели.