Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке

Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке

30 марта, 17:53

Утром 30 марта главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прошел обследование путем коронарной ангиографии в университетской больнице скорой помощи Бухареста.

По итогам осмотра врачами было принято решение установить 80-летнему специалисту дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.

Операция по установке прибора запланирована на вторник. Ожидается, что Луческу останется в больнице под наблюдением медиков до конца текущей недели.

  • В четверг Румыния уступила Турции (0:1) и лишилась шансов сыграть на ЧМ-2026.
  • В воскресенье стало известно, что Луческу потерял сознание на тренировке.
  • Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.
  • Тренера уже госпитализировали в январе из-за проблем с сердцем.
  • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17, а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.

Источник: GSP.ro
Румыния Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФотоРумыния назначила нового тренера после смерти Луческу
20 апреля
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
ФотоМесто захоронения Луческу утопили в цветах
11 апреля
ФотоС Луческу простились на главном стадионе Румынии
9 апреля
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
8 апреля
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
8 апреля
Глава румынского футбола попрощался с Луческу
7 апреля
Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»
7 апреля
2
Луческу будут спасать с помощью ЭКМО
6 апреля
1
80-летнего Луческу ввели в кому
5 апреля
2
Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь
4 апреля
Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу
3 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке
30 марта
Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу
29 марта
В сборной Румынии прояснили будущее 80-летнего Луческу
23 февраля
80-летнего экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали
23 января
80-летний Луческу установил мировой рекорд
2025.09.06 10:29
ФотоЛуческу в 79 лет возглавил сборную Румынии
2024.08.06 12:50
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 