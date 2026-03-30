Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке

Утром 30 марта главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прошел обследование путем коронарной ангиографии в университетской больнице скорой помощи Бухареста.
По итогам осмотра врачами было принято решение установить 80-летнему специалисту дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения.
Операция по установке прибора запланирована на вторник. Ожидается, что Луческу останется в больнице под наблюдением медиков до конца текущей недели.
- В четверг Румыния уступила Турции (0:1) и лишилась шансов сыграть на ЧМ-2026.
- В воскресенье стало известно, что Луческу потерял сознание на тренировке.
- Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.
- Тренера уже госпитализировали в январе из-за проблем с сердцем.
- Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17, а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
Источник: GSP.ro