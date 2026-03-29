Экс-тренер «Зенита» потерял сознание на тренировке

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу почувствовал себя плохо во время подготовки национальной команды к товарищескому матчу со Словакией.

«Во время технического совещания перед последней тренировкой перед отъездом в Словакию тренеру Мирче Луческу стало плохо.

Первые меры по оказанию помощи были немедленно приняты членами медицинского персонала национальной сборной, которые оказали ему первую помощь на месте. После звонка в службу экстренной помощи две бригады скорой помощи срочно выехали на тренировочную базу. Оперативное вмешательство медицинского персонала позволило быстро стабилизировать состояние тренера.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения. Мы сообщим дополнительные подробности по мере появления новой информации», – сообщила Федерация румынского футбола (FRF).

Источники в FRF говорят о сердечном приступе у Луческу.

Маловероятно, что тренер поедет в Словакию на товарищеский матч, запланированный на 31 марта. Отправление состоится сегодня вечером, и, по имеющейся информации, делегация уедет без Луческу.