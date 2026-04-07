Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»

7 апреля, 18:57
2

Журналист Эмануэль Рошу дал самую актуальную информацию по состоянию здоровья румынского тренера Мирчи Луческу.

  • 80-летний специалист едва не умер в пятницу утром.
  • Сообщалось, что Луческу перенес острый инфаркт миокарда.
  • Накануне его ввели в искусственную кому.

«Луческу не умер, и у него нет смерти мозга. Его ввели в искусственную кому, потому что его сердце не работает. Врачи наблюдают за ним, чтобы понять, что можно сделать и как действовать дальше.

Будьте осторожны с новостями, которые вы читаете, и продолжайте молиться. Больница, где проходит лечение Луческу, только что выпустила заявление: по результатам комплексного обследования у него также выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.

Согласно последним данным, запланированная операция с использованием аппарата ЭКМО не состоится, поскольку организм Луческу слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству», – написал журналист.

Еще по теме:
Реакция Семина на смерть Луческу
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу 1
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу 1
Источник: твиттер журналиста Эмануэля Рошу
Румыния. Лига I Румыния Зенит Луческу Мирча
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775577560
Ещё раз здоровья, всё очень серьезно
Ответить
САДЫЧОК
1775581889
Печально
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
Вчера, 01:17
1
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
Вчера, 00:21
1
Глава румынского футбола попрощался с Луческу
7 апреля
Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»
7 апреля
2
Луческу будут спасать с помощью ЭКМО
6 апреля
1
80-летнего Луческу ввели в кому
5 апреля
2
Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь
4 апреля
Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу
3 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
5
Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке
30 марта
Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу
29 марта
В сборной Румынии прояснили будущее 80-летнего Луческу
23 февраля
80-летнего экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали
23 января
80-летний Луческу установил мировой рекорд
2025.09.06 10:29
ФотоЛуческу в 79 лет возглавил сборную Румынии
2024.08.06 12:50
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 