Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»

Журналист Эмануэль Рошу дал самую актуальную информацию по состоянию здоровья румынского тренера Мирчи Луческу.

80-летний специалист едва не умер в пятницу утром.

Сообщалось, что Луческу перенес острый инфаркт миокарда.

Накануне его ввели в искусственную кому.

«Луческу не умер, и у него нет смерти мозга. Его ввели в искусственную кому, потому что его сердце не работает. Врачи наблюдают за ним, чтобы понять, что можно сделать и как действовать дальше.

Будьте осторожны с новостями, которые вы читаете, и продолжайте молиться. Больница, где проходит лечение Луческу, только что выпустила заявление: по результатам комплексного обследования у него также выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие.

Согласно последним данным, запланированная операция с использованием аппарата ЭКМО не состоится, поскольку организм Луческу слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству», – написал журналист.