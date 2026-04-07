Карпин определил самого талантливого российского футболиста

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о главном таланте национальной команды.

«Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся. Самый талантливый и упорный – Александр Головин.

Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть», – сказал Карпин.