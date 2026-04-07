Карпин определил самого талантливого российского футболиста

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о главном таланте национальной команды.
«Неправильно было бы выделять кого-то. Но чтобы никому не было обидно, все с этим согласятся. Самый талантливый и упорный – Александр Головин.
Важно, что он и упорный, потому что на одном таланте не сможешь играть», – сказал Карпин.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: «РИА Новости»