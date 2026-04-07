«Спартак» отказался покупать за 3 миллиона будущего чемпиона Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся переходе Марка Кукурельи в «Спартак».
«У меня был случай, когда Кукурелью за 3 миллиона [евро] в «Спартак» не взяли.
Когда он выходил из академии «Барселоны». Он стоил 3 миллиона», – заявил Гурцкая.
- Кукурелья дебютировал за основную команду «Барсы» в октябре 2017 года.
- С августа 2022-го защитник выступает за «Челси», который выкупил его у «Брайтона» за 65,3 млн евро.
- Марк – чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»