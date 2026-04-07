«Спартак» отказался покупать за 3 миллиона будущего чемпиона Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о несостоявшемся переходе Марка Кукурельи в «Спартак».

«У меня был случай, когда Кукурелью за 3 миллиона [евро] в «Спартак» не взяли.

Когда он выходил из академии «Барселоны». Он стоил 3 миллиона», – заявил Гурцкая.