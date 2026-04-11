Канчельскис отказался хвалить работу Карседо в «Спартаке»

Андрей Канчельскис считает неуместным делать выводы по работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо до окончания сезона-2025/26.
- Красно-белые назначили испанца 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем команда выиграла 6 из 8 матчей при 2 поражениях.
– У «Спартака» при Карседо действительно есть шанс выиграть Кубок и потенциал для дальнейшего роста?
– Посмотрим. В этом сезоне осталось не так много игр, в Кубке «Спартаку» предстоит игра с ЦСКА… Да, сейчас обыграли «Зенит» по пенальти, но в чемпионате уже практически не могут бороться за высокие позиции.
Остается Кубок, и если «Спартак» проиграет ЦСКА, то опять будем говорить, что там все не так и все неправильно. После этой игры и будем делать выводы.
– Как бы вы вообще оценили то, что «Спартак» показывает весной?
– А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру?
– Но с «Локомотивом» зато показали неплохой футбол во втором тайме.
– Одна игра ничего не решает. Плюс, Кубок есть Кубок, а чемпионат есть чемпионат. Два разных турнира. Так что никаких выводов здесь делать не надо.
Давайте сделаем выводы в конце чемпионата, или посмотрим, как они сыграют с ЦСКА. Ничего пока сказать о работе Карседо не могу.
То же самое могу сказать про Челестини. После сезона это можно сделать, а сейчас что? Одну игру выиграли, другую проиграли.
Ничего сверхъестественного пока не случилось. Какой‑то результат есть, но посмотрим, каким он будет по итогу.
- «Спартак» примет ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене».
- Победитель этого дерби поборется за трофей с «Динамо» или «Краснодаром».
- В РПЛ красно-белые идут на шестом месте после 23 туров.