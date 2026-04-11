Канчельскис отказался хвалить работу Карседо в «Спартаке»

Андрей Канчельскис считает неуместным делать выводы по работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо до окончания сезона-2025/26.

Красно-белые назначили испанца 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.

При нем команда выиграла 6 из 8 матчей при 2 поражениях.

– У «Спартака» при Карседо действительно есть шанс выиграть Кубок и потенциал для дальнейшего роста?

– Посмотрим. В этом сезоне осталось не так много игр, в Кубке «Спартаку» предстоит игра с ЦСКА… Да, сейчас обыграли «Зенит» по пенальти, но в чемпионате уже практически не могут бороться за высокие позиции.

Остается Кубок, и если «Спартак» проиграет ЦСКА, то опять будем говорить, что там все не так и все неправильно. После этой игры и будем делать выводы.

– Как бы вы вообще оценили то, что «Спартак» показывает весной?

– А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру?

– Но с «Локомотивом» зато показали неплохой футбол во втором тайме.

– Одна игра ничего не решает. Плюс, Кубок есть Кубок, а чемпионат есть чемпионат. Два разных турнира. Так что никаких выводов здесь делать не надо.

Давайте сделаем выводы в конце чемпионата, или посмотрим, как они сыграют с ЦСКА. Ничего пока сказать о работе Карседо не могу.

То же самое могу сказать про Челестини. После сезона это можно сделать, а сейчас что? Одну игру выиграли, другую проиграли.

Ничего сверхъестественного пока не случилось. Какой‑то результат есть, но посмотрим, каким он будет по итогу.