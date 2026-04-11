Только одна команда сезона РПЛ не получила ни одного пенальти в свои ворота

Среди всех 16 команд чемпионата России по футболу только одна не получала пенальти в свои ворота. Это «Ахмат».
При этом в чужие ворота футболисты «Ахмата» били шесть раз.
- Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука. При новом тренере грозненцы покинули последнее место.
- Тренер в 2016-2021 годах работал со сборной России. Под руководством Черчесова россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
- Черчесов оформлял золотые дубли в Польше и Венгрии.
- Сейчас грозненцы занимают в турнирной таблице восьмое место. В последнем матче была ничья с «Крыльями Советов» (2:2).
- В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде против «Спартака» (19 апреля).
