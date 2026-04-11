  • Только одна команда сезона РПЛ не получила ни одного пенальти в свои ворота

Только одна команда сезона РПЛ не получила ни одного пенальти в свои ворота

11 апреля, 18:41
1

Среди всех 16 команд чемпионата России по футболу только одна не получала пенальти в свои ворота. Это «Ахмат».

При этом в чужие ворота футболисты «Ахмата» били шесть раз.

  • Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука. При новом тренере грозненцы покинули последнее место.
  • Тренер в 2016-2021 годах работал со сборной России. Под руководством Черчесова россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
  • Черчесов оформлял золотые дубли в Польше и Венгрии.
  • Сейчас грозненцы занимают в турнирной таблице восьмое место. В последнем матче была ничья с «Крыльями Советов» (2:2).
  • В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде против «Спартака» (19 апреля).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (1)
За что бан ?
1775925305
Никто не отметился , а всё потому ,что залезали сюда увидеть вместо Ахмата - Зенит и поднять дежурный сектантский визг .
