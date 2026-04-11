Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»

Российский тренер Анатолий Бышовец критически высказался о форварде «Зенита» Джоне Дуране, арендованном зимой у «Аль-Насра».
«Я думаю, есть у «Зенита» определeнные проблемы в организации игры. А потенциал отдельных игроков не соответствует необходимому уровню команды в целом.
Я говорю про приобретeнного зимой Дурана, который абсолютно не оправдывает ожиданий», – заявил Бышовец.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
- Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».
