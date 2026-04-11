Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»

Российский тренер Анатолий Бышовец критически высказался о форварде «Зенита» Джоне Дуране, арендованном зимой у «Аль-Насра».

«Я думаю, есть у «Зенита» определeнные проблемы в организации игры. А потенциал отдельных игроков не соответствует необходимому уровню команды в целом.

Я говорю про приобретeнного зимой Дурана, который абсолютно не оправдывает ожиданий», – заявил Бышовец.