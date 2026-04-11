«Краснодару» предрекли потерю титула из-за Мусаева: «Он просто поплыл и не видит берега»

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен поведением главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Мне очень нравится «Краснодар» по игре, но единственная причина, по которой они абсолютно точно получат по ушам – это гонор Мусаева. Он просто поплыл и не видит берега.

В стандартах есть требования к размерам травы и надутости мячей. Клуб-хозяин имеет право в пределах этих стандартов стричь траву и надувать мячи. Все претензии Мусаева идут в жопу.

Что до комментариев в отношении судей, ему надо выписать штраф. Резервный арбитр не сказал ни одного хамского слова, объяснив свои обязанности. Мусаев увидел хамство в рабочем разговоре. Мусаев получает карточку за претензии к арбитрам, ему вновь это не нравится.

Расклад будет таким: чемпионом станет «Зенит», а обгонит он команду Мусаева победив ее», – написал Смирнов.