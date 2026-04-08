«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после кубкового матча с «Динамо» (0:0).

– В начале первого тайма вы очень завелись на скамейке. Что случилось?

– Мне не понравилось, как вели себя главный и резервный арбитры. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы не даете карточку [игроку «Динамо»] и даете желтую карточку Черникову?». На что мне без разговора показали желтую карточку. Я попросил резервного объяснить, на что он сказал: «Ничего не буду объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности – помогать главному судье». Такого хамства в поведении судей я не припомню.

Сейчас вроде бы как наладились наши коммуникации с ними, мы общаемся. И четвертый судья легко может меня успокоить, если скажет, что арбитр ошибся или у нас принято такое решение. И когда идет со мной коммуникация, конечно, я готов разговаривать. Но когда они [судьи] делают покерфейс и сразу дают карточки… мне кажется, это плохая работа, так ничего не будет. Если цель удалить меня, то это можно сделать легко – просто раздавать карточки. Так никто сейчас в России не делает.