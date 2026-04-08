Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»

«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»

Вчера, 21:59
10

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после кубкового матча с «Динамо» (0:0).

– В начале первого тайма вы очень завелись на скамейке. Что случилось?

– Мне не понравилось, как вели себя главный и резервный арбитры. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы не даете карточку [игроку «Динамо»] и даете желтую карточку Черникову?». На что мне без разговора показали желтую карточку. Я попросил резервного объяснить, на что он сказал: «Ничего не буду объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности – помогать главному судье». Такого хамства в поведении судей я не припомню.

Сейчас вроде бы как наладились наши коммуникации с ними, мы общаемся. И четвертый судья легко может меня успокоить, если скажет, что арбитр ошибся или у нас принято такое решение. И когда идет со мной коммуникация, конечно, я готов разговаривать. Но когда они [судьи] делают покерфейс и сразу дают карточки… мне кажется, это плохая работа, так ничего не будет. Если цель удалить меня, то это можно сделать легко – просто раздавать карточки. Так никто сейчас в России не делает.

  • У «Краснодара» красную карточку получил полузащитник Александр Черников в компенсированное время второго тайма. Он удалился во второй встрече подряд.
  • Дата ответного матча будет определена позднее.
  • У «Динамо» четыре матча подряд без побед.

Еще по теме:
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд 2
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед 26
Кордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Динамо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1775677288
Морковный доны, казёл продажная
Ответить
гидромашина
1775677506
Вокруг одни хамы...Да ужж, сказал Ипполит Матвеевич Воробьянинов.
Ответить
Император 1
1775679269
Мусаев: почему судьи не надавали красных Динамо и нам липовых пенальти не поставили, мы за что платили?!
Ответить
Artemka444
1775679702
Про своих костоломов говори лучше
Ответить
BAIv
1775680064
Ладно хоть гол не засчитали из вне игры, думал засчитают.
Ответить
mutabor0992
1775680243
Что то Мурадика понесло...Зазвездился.Ты кто такой?Чтобы тебе что то объяснять...
Ответить
Интерес
1775680847
Зато ты сразу успокоился.
Ответить
шахта Заполярная
1775682884
Согласен полностью с резервным судьей. Это не входит в его обязанности. Будет пресс конференция, или что там, после матча, задавай вопросы, тебе объяснят. Не надо пальцы гнуть.
Ответить
Hector вернулся
1775686280
Звезду словил адыг
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 