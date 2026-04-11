«Ахмат» сыграет со «Спартаком» без ключевого футболиста

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев получил предупреждение в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:2).
Желтая карточка стала для игрока четвертой в чемпионате. Это означает, что Садулаев пропустит встречу 25-го тура против «Спартака».
Она состоится 19 апреля на «Лукойл Арене».
- 26-летний Садулаев всю карьеру проводит в родном «Ахмате». Уроженец Центароя провел за «Ахмат» 153 встречи, забил 13 голов, сделал 15 ассистов.
- Контракт Лечи действует до лета 2028 года. Футболист стоит 3,5 миллиона евро. Ранее Садулаевым интересовался «Зенит».
- На счету Лечи 13 матчей и три забитых гола за сборную России.
Источник: «Бомбардир»