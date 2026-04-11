РПЛ. «Крылья Советов» спасли ничью с «Ахматом» – 2:2

«Крылья Советов» и «Ахмат» поделили очки в 24-м туре чемпионата России.
Самарцы дома вышли вперед на пятой минуте, затем дважды пропустили до перерыва, но сумели спасти ничью во втором тайме.
В составе «Крыльев» отличились Амар Рахманович и Никита Чернов, у «Ахмата» забивали Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.
Набрав одно очко, «Крылья Советов» покинули зону стыков РПЛ, поднявшись на 12-е место в таблице.
«Ахмат» с 31 баллом стал восьмым в лиге, оставив позади себя московское «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 24 тур
Крылья Советов - Ахмат - 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 - А. Рахманович, 5; 1:1 - Г. Мелкадзе, 10; 1:2 - Э. Касинтура, 40 (с пенальти); 2:2 - Н. Чернов, 70.
Источник: «Бомбардир»