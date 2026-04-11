РПЛ. «Крылья Советов» спасли ничью с «Ахматом» – 2:2

«Крылья Советов» и «Ахмат» поделили очки в 24-м туре чемпионата России.

Самарцы дома вышли вперед на пятой минуте, затем дважды пропустили до перерыва, но сумели спасти ничью во втором тайме.

В составе «Крыльев» отличились Амар Рахманович и Никита Чернов, у «Ахмата» забивали Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

Набрав одно очко, «Крылья Советов» покинули зону стыков РПЛ, поднявшись на 12-е место в таблице.

«Ахмат» с 31 баллом стал восьмым в лиге, оставив позади себя московское «Динамо».