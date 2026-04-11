Юрий Лоза открыл матч РПЛ накануне дня космонавтики

Известный певец Юрий Лоза поучаствовал в организации матча 24-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Оренбургом».

Артист выступил перед матчем, а затем нанес символический удар по мячу. Это произошло накануне дня космонавтики, который отпразднуют в России завтра, 12 апреля.

Лоза помимо песенного творчества известен своими необычными взглядами. Он утверждает, что Земля – плоская, а не круглая.

После первого тайма в казанском матче счет 0:0.

«Рубин» в случае ничьей останется на седьмом месте.

«Оренбург», если наберет очко, останется в зоне переходных матчей, но сравняется по баллам с «Пари НН», идущим в зоне переходных матчей.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»