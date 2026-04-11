АПЛ. Лидирующий «Арсенал» дома проиграл «Борнмуту»

«Арсенал» потерпел сенсационное поражение в 32-м туре чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты на своем поле уступила «Борнмуту» со счетом 1:2.

Лондонцы пропустили первыми, но сумели отыграться на 35-й минуте благодаря голу Виктора Дьекереша с пенальти, однако во втором тайме гости забили еще раз и добыли итоговую победу.

«Арсенал» по-прежнему лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 9 очков, но у «горожан» есть два матча в запасе и очная домашняя встреча с «канонирами» 19 апреля.