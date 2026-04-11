Мостовой объяснил жалобы тренера «Краснодара» Мусаева

Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Тренер неделю назад упрекал «Ахмат» за «сдутые мячи» и «неподстриженное поле».

В среду он обвинял судей в хамстве.

«Краснодар» лидирует в РПЛ и дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Следующий соперник команды Мусаева – «Зенит» (12 апреля, 19:30 мск).

«Есть понимание, почему «Краснодар» постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер – человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи.

Он же начал речь про мячи и газон. Думаю, здесь небольшой комплекс звeздной болезни. Всe-таки «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году.

Конечно, все эти постоянные жалобы – глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются.

Когда выигрываешь, всe нормально. Проигрываешь – все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», – заявил Мостовой.