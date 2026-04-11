РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» обошлись без голов

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата России по футболу. Команды не смогли поразить ворота.

У «Рубина» во втором тайме забил албанский нападающий Мирлинд Даку, но его гол был отменен по решению судейской бригады.

Казанский клуб, тренируемый испанцем Франком Артигой, остался на седьмой позиции в турнирной таблице. «Оренбург» идет в зоне прямого вылета.

У «Рубина» пять матчей подряд без поражений. У «Оренбурга» в последних шести матчах всего одна победа.

Команды сыграли между собой 0:0 в чемпионате впервые с 2017 года.

Матч в поле обслуживал ярославский арбитр Андрей Прокопов, для которого это дебютный сезон РПЛ.