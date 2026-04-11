Комментатора «Матч ТВ» перепутали с Артуром Пирожковым

В эфире телеканала «Матч Премьер» произошел комичный эпизод. Комментатора Олега Пирожкова назвали Артуром.

Это сделал бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов. Вероятно, он перепутал комментатора с Артуром Пирожковым – альтер-эго артиста Александра Реввы.

Пирожков работает комментатором на общероссийском телевидении с 2005 года. В том году он стал призером конкурса комментаторов на «НТВ-Плюс» наряду с Денисом Казанским и Михаилом Поленовым. Пирожков до этого родился и жил в Ярославле.

Ранее помимо футбола Пирожков комментировал хоккей.

Пятибратов без работы с прошлого года, когда покинул «Факел». Команду он возглавлял в 2022-2023 и 2024-2025 годах.

