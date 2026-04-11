Судья Карасев летел на матч «Зенит» – «Краснодар» вместе с Губерниевым

В Санкт-Петербург постепенно съезжаются люди, задействованные в организации матча 24-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром».
Например, главный судья встречи Сергей Карасев летел из Москвы в компании журналиста «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который будет работать в студии, посвященной игре на «Газпром Арене».
«С легендарным футбольным арбитром Сергеем Карасевым держим путь в Питер на футбол! Один судья, другой – футбольный обозреватель!» – написал Губерниев.
- «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 мск.
- Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
- «Краснодар» защищает титул. «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева