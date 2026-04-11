Кержаков высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший зенитовец Александр Кержаков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.
«Краснодар» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. Матч со «Спартаком» в Кубке не убедил меня в том, что «Зенит» может показать чемпионский характер.
Я думаю, что если «Краснодар» этот матч выиграет, то они выиграют чемпионат. Не вижу предпосылок, что они две игры отдадут.
Но если победит «Зенит», то он станет чемпионом. У «Зенита» есть «аура Семака». Когда «Зенит» может серьeзно провалиться в случае поражения, то они выигрывают матчи вопреки, и здесь вполне вероятна такая ситуация», – сказал Кержаков.
- «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 мск.
- Команды занимают первые два места в таблице РПЛ – петербуржцы отстают на 1 очко.
