Кержаков высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший зенитовец Александр Кержаков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Краснодар» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. Матч со «Спартаком» в Кубке не убедил меня в том, что «Зенит» может показать чемпионский характер.

Я думаю, что если «Краснодар» этот матч выиграет, то они выиграют чемпионат. Не вижу предпосылок, что они две игры отдадут.

Но если победит «Зенит», то он станет чемпионом. У «Зенита» есть «аура Семака». Когда «Зенит» может серьeзно провалиться в случае поражения, то они выигрывают матчи вопреки, и здесь вполне вероятна такая ситуация», – сказал Кержаков.