Ярость Черчесова на матче с «Крыльями Советов»

В эти минуты проходит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

В первом тайме операторы выхватили момент ярости главного тренера гостей Станислава Черчесова. Он негодовал при счете 1:1.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре. Комментатор – Василий Рошкован.

Черчесов возглавил «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука. При новом тренере грозненцы покинули последнее место.

Тренер в 2016-2021 годах работал со сборной России. Под руководством Черчесова россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

Черчесов оформлял золотые дубли в Польше и Венгрии.

Видео: трансляция «Матч Премьер»