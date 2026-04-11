Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комличенко: «Предложение «Спартака» было сумасшедшим»

11 апреля, 11:16
11

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о прошлогоднем предложении «Спартака».

  • Красно-белые пытались перехватить форварда, когда он еще был в «Ростове».
  • В итоге футболист перешел в «Локо» за 1,5 миллиона евро.
  • В дебютном сезоне Комличенко забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

– У тебя просто уже было принято решение?

– Да. Я хотел, чтобы мы определились до финала Кубка России с ЦСКА, чтобы день-два меня не трогали. Видно, Деян [Станкович] не знал об этом, ха-ха-ха.

Мы с «Локомотивом» договорились уже. Я тогда не менял решение. Хотя Деян был очень настойчив. Там предложения были, конечно, сумасшедшие.

– Ты – человек слова!

– Ну да. Руки [с «Локомотивом»] уже пожали. Было бы уже очень несолидно.

Источник: ютуб-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Комличенко Николай
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1775896395
Спасибо всем, принимавшим участие в этом водевиле, что это бревно симулянт не попал в Спартак.
Ответить
САДЫЧОК
1775896470
Слабый футболист. Не могу понять , зачем Спартак его рассматривал?
Ответить
andr45
1775897397
Во дворе объявился новый кот. Местные кошки отрядили к нему двух самых отчаянных, чтобы разузнать как и что. Проходит час — кошечек нет. Проходит два часа — кошечек нет( Проходит три часа - кошечек нет( Наконец, кошки прибежали, шерсть дыбом, хвосты были прижаты к телу. Они тяжело дышали. Остальные кошки спросили: «Ну, что нового узнали?» «Этот кот замучил нас своими рассказами, — ответили они. — Он целых три часа говорил о том, как его кастрировали».
Ответить
Паровозов
1775897456
Спартак только выиграл от этого не состоявшегося трансфера.
Ответить
Spartak_forv@
1775899016
Деян ошибался.Хорошо что Николай не согласился
Ответить
Иван Петров 1986
1775900606
Достал ты уже всех. Очень даже хорошо, что в Спартаке не оказался.
Ответить
Прокс
1775900656
Молодец,что не перешёл в этот антинародный недоклуб!!!
Ответить
Play
1775901796
Как Спартаку повезло, в своё время, не подписать Комличенко и продать Соболева. Хуже пары Комличенко-Соболев в атаке, может быть только пара Джикия-Осипенко в обороне.
Ответить
Красногорск_Фан
1775904070
Охотно отдадим бревно
Ответить
Hector вернулся
1776024358
Повезло тогда Спартаку)
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
3
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
5
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
13
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
9
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
8
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
2
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
18
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
3
Зидан ответил на предложение возглавить сборную Таджикистана
14:53
10
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Все новости
Все новости
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
2
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
18
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
3
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
3
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
В РПЛ утвердили новый лимит на легионеров
14:20
33
Российский вратарь может перейти в португальский клуб
13:59
2
Реакция Орлова на удаление Педро
13:49
22
Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове
13:40
8
Кордоба оценил ничью с «Зенитом»
13:24
6
Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды
13:11
4
«Зенит» обжалует удаление Педро
13:02
32
Легионер «Спартака» принял решение об уходе
12:52
18
В «Локомотиве» оценили стоимость Воробьева
12:44
2
Мостовой: «Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»
12:30
16
Стало известно, каким будет новый лимит на легионеров в РПЛ
12:19
10
Батракова может подписать клуб экс-тренера «Зенита»
12:17
Бывший судья Николаев прокомментировал удаление Педро
12:08
7
В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту»
11:52
6
Газзаев раскритиковал Челестини: «Поставил свои интересы выше командных»
11:43
8
Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру
11:30
3
Круговой назвал возможную причину проблем ЦСКА
11:19
6
Боярский усомнился в психическом здоровье Соболева после его выходки
11:06
16
В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам
10:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 