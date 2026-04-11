Комличенко: «Предложение «Спартака» было сумасшедшим»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о прошлогоднем предложении «Спартака».

Красно-белые пытались перехватить форварда, когда он еще был в «Ростове».

В итоге футболист перешел в «Локо» за 1,5 миллиона евро.

В дебютном сезоне Комличенко забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

– У тебя просто уже было принято решение?

– Да. Я хотел, чтобы мы определились до финала Кубка России с ЦСКА, чтобы день-два меня не трогали. Видно, Деян [Станкович] не знал об этом, ха-ха-ха.

Мы с «Локомотивом» договорились уже. Я тогда не менял решение. Хотя Деян был очень настойчив. Там предложения были, конечно, сумасшедшие.

– Ты – человек слова!

– Ну да. Руки [с «Локомотивом»] уже пожали. Было бы уже очень несолидно.