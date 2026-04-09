«Станкович не раз звонил»: Комличенко впервые рассказал про срыв трансфера в «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко вспомнил, как год назад за ним охотился «Спартак».

Игрок поделился историей на клубном ютуб-канале «Локо».

– Как только стало известно, что ты переходишь в «Локомотив», была такая история, что Станкович, на тот момент тренер «Спартака», лично позвонил, потому что был также заинтересован, да?

– Да-да, причeм не раз звонил. Это несколько было пропущенных, номер был европейский, я не брал, ну, неизвестно что. Я обычно не беру с неизвестных номеров. Ну, а мы только прилетели в Москву, у нас был суперфинал ЦСКА. Ну и потом сообщение, вижу, как же он написал это… «Деян Станкович, тренер «Спартака», можем поговорить?» Ну и всe, и пообщались. Пока ехали до отеля, а мы на английском с ним разговаривали, как закончили разговаривать, я сижу в конце и несколько человек сразу повернулось ко мне, спрашивают: «Комли, что ты на английском хорошо разговариваешь? Ты где? Ты что учил?».

Я говорю: «Да не, школьные программы». Ну и вот пообщались, и всe. А потом ещe он пару раз позвонил, мы, помню, в отеле финал Лиги чемпионов смотрели. И он ещe раз набрал, я ему уже сначала сказал, что вряд ли что-то получится. Он говорит: «Дай мне ещe время». Ну, подробности не буду, конечно, рассказывать, разговора, там всe это личное. Ну, потом ещe, да, звонил, и уже нормально пообщались, уже пожелали друг другу удачи. В принципе, да, была такая история, конечно.