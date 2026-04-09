  • «Станкович не раз звонил»: Комличенко впервые рассказал про срыв трансфера в «Спартак»

«Станкович не раз звонил»: Комличенко впервые рассказал про срыв трансфера в «Спартак»

Вчера, 19:10
12

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко вспомнил, как год назад за ним охотился «Спартак».

Игрок поделился историей на клубном ютуб-канале «Локо».

– Как только стало известно, что ты переходишь в «Локомотив», была такая история, что Станкович, на тот момент тренер «Спартака», лично позвонил, потому что был также заинтересован, да?

– Да-да, причeм не раз звонил. Это несколько было пропущенных, номер был европейский, я не брал, ну, неизвестно что. Я обычно не беру с неизвестных номеров. Ну, а мы только прилетели в Москву, у нас был суперфинал ЦСКА. Ну и потом сообщение, вижу, как же он написал это… «Деян Станкович, тренер «Спартака», можем поговорить?» Ну и всe, и пообщались. Пока ехали до отеля, а мы на английском с ним разговаривали, как закончили разговаривать, я сижу в конце и несколько человек сразу повернулось ко мне, спрашивают: «Комли, что ты на английском хорошо разговариваешь? Ты где? Ты что учил?».

Я говорю: «Да не, школьные программы». Ну и вот пообщались, и всe. А потом ещe он пару раз позвонил, мы, помню, в отеле финал Лиги чемпионов смотрели. И он ещe раз набрал, я ему уже сначала сказал, что вряд ли что-то получится. Он говорит: «Дай мне ещe время». Ну, подробности не буду, конечно, рассказывать, разговора, там всe это личное. Ну, потом ещe, да, звонил, и уже нормально пообщались, уже пожелали друг другу удачи. В принципе, да, была такая история, конечно.

  • «Локомотив» летом заплатил за Комличенко 1,5 миллиона евро.
  • Контракт до лета 2028 года.
  • Николай выступает за сборную России.

Россия. Премьер-лига Локомотив Црвена Звезда Спартак Комличенко Николай Станкович Деян
Комментарии (12)
anatolich72
1775753145
Помню играл в финале лиги чемпионов, потом Станкович позвонил- сны Комличенко
Ответить
шахта Заполярная
1775753332
Зачем в Спартаке нужно лишнее бревно, пусть в локо вместо шпалы будет
Ответить
Цугундeр
1775754157
"― Карандаш? ― Э пенсил. ― Ес... Стол? ― Э тейбл. ― Ес. Девушка? ― Чувиха. ― Да нет, по-английски, ну? Герл! ― О, ес, ес, герл! ― Ес, ес, ОБХС.")
Ответить
FWSPM
1775754721
ну теперь ты ему можешь позвонить...мужик со связями... может в црвену тебя подтянет))
Ответить
Shtthfckup
1775755519
Комли мечтает, что пропущенные будут у вратарей соперников, но пока только от Станковича и те, в мечтах, т.е. дримс, Коля же свободно говорит по-английски гыгы
Ответить
NewLife
1775757975
Что за тренер Станок мы уже давно поняли. Кому нужен этот нафталин от симулянта.
Ответить
ySS
1775759081
Пожалуй только и осталось байки рассказывать. Контакт-упал-конвульсии-пенальти осталось в прошлом, хотя в этом сегменте был одним из самых успешных)
Ответить
Иван Петров 1986
1775761915
Все очень довольны, что ты в Спартаке не оказался.
Ответить
FCSpartakM
1775767821
Деян просто не разбирается в игроках. Там из попаданий разве что Марки.
Ответить
АЛЕКС 58
1775781249
Спартаку повезло ,не досталось бревно. Он от дуновения ветра падает
Ответить
