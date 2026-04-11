  • Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня»

Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня»

Сегодня, 13:07
7

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о текущем уровне и потенциале форварда Константина Тюкавина.

Константин Тюкавин и Европа. Какой в клубе видится эта история?

– Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом.

Я точно знаю, мы вместе найдем тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдет во благо как «Динамо», так и Тюкавину.

– Звание лучшего бомбардира «Динамо» в 21-м веке говорит о серьезном статусе форварда в российском футболе?

– Общаясь с Константином, вижу, что он далек от звездной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по-настоящему войти в элиту мирового футбола.

На сегодняшний день Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня.

И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.

– А если Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо», это будет красиво?

– История знает много случаев, когда фантастически одаренные футболисты проводили всю карьеру в одном клубе.

Далеко за примером ходить не надо – легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провел в родной команде всю свою жизнь. И он по-прежнему является лучшим вратарем в истории мирового футбола.

Или воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин, более 20 лет играющий в НХЛ за «Вашингтон». Несмотря на то, что эту команду нельзя причислить к грандам, она всего раз выигрывала Кубок Стэнли, Овечкин на протяжении двух десятилетий верой и правдой служит клубу, показывая замечательный результат и остается любимцем болельщиков как в России, так и во всем мире.

  • В этом сезоне 23‑летний Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Динамо».
  • Его контракт с клубом действует до 2030 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
andr45
1775902432
Есть амбиции) А как с амуницией?)
NewLife
1775903693
Надо провести конкурс дебилов по написанию заголовков
Интерес
1775905332
Ничего , вы вполне успешно и давно занимаетесь "исправлением" положительных черт характера игроков.
