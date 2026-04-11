Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о текущем уровне и потенциале форварда Константина Тюкавина.
– Константин Тюкавин и Европа. Какой в клубе видится эта история?
– Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом.
Я точно знаю, мы вместе найдем тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдет во благо как «Динамо», так и Тюкавину.
– Звание лучшего бомбардира «Динамо» в 21-м веке говорит о серьезном статусе форварда в российском футболе?
– Общаясь с Константином, вижу, что он далек от звездной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по-настоящему войти в элиту мирового футбола.
На сегодняшний день Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня.
И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.
– А если Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо», это будет красиво?
– История знает много случаев, когда фантастически одаренные футболисты проводили всю карьеру в одном клубе.
Далеко за примером ходить не надо – легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провел в родной команде всю свою жизнь. И он по-прежнему является лучшим вратарем в истории мирового футбола.
Или воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин, более 20 лет играющий в НХЛ за «Вашингтон». Несмотря на то, что эту команду нельзя причислить к грандам, она всего раз выигрывала Кубок Стэнли, Овечкин на протяжении двух десятилетий верой и правдой служит клубу, показывая замечательный результат и остается любимцем болельщиков как в России, так и во всем мире.
- В этом сезоне 23‑летний Тюкавин забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Динамо».
- Его контракт с клубом действует до 2030 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.