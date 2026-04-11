Канчельскис определил фаворита в матче «Зенит» – «Краснодар»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от игры между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

– Считаю, что «Зенит» – фаворит в матче с «Краснодаром». Это для него будет матч жизни и смерти.

– Ощущение, что отступать некуда после поражения в Кубке от «Спартака» даст о себе знать?

– Конечно.

– При этом многие критикуют «Зенит» за игру весной. Что скажете?

– Как бы то ни было, но они ведут борьбу за чемпионство. А там посмотрим.