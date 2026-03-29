Канчельскис оценил матерную речь Карпина

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о матерной речи Валерия Карпина в раздевалке команды.

Речь о перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.

– РФС выложил видео, где Валерий Карпин во время установки в перерыве матча с Никарагуа использует мат. Насколько это приемлемо?

– Мат используется всегда, он был, есть и будет. Не надо заострять на этом внимание. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат.

– Но, может, не стоит это выкладывать в соцсети?

– Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное.