Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву

29 марта, 20:40
9

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как нападающий Джон Дуран реагирует на статус запасного.

«Если вы читали его интервью, Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет.

Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава «Зенита». Мы заинтересованы и нуждаемся в помощи каждого футболиста, которым располагаем. Шансы получают все», – сказал Тимощук.

  • 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
  • Он арендован у саудовского «Аль-Насра».
  • Летом Джон вернется в Азию.

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс 7
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет» 10
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром» 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774808684
Проиграть конкуренцию Соболю это надо постараться)
Ответить
Бумбраш
1774809835
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву "вообще пох,3 ляма получу и поеду с других лохов лямы собирать
Ответить
BRO_football
1774811108
Учись, Дуран, нырять так же как Соболев и, возможно, тебя возьмут в основной состав.
Ответить
Дубина
1774843233
Да цыгану еще и лучше! Посидит чутка еще в помойке заработает ни за что 4 ляма и забудет ее как страшный сон!! ЗПРФ...
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» упустил победу над «Бетисом» на 94-й минуте, пропустив от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 