Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как нападающий Джон Дуран реагирует на статус запасного.
«Если вы читали его интервью, Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет.
Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава «Зенита». Мы заинтересованы и нуждаемся в помощи каждого футболиста, которым располагаем. Шансы получают все», – сказал Тимощук.
- 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
- Он арендован у саудовского «Аль-Насра».
- Летом Джон вернется в Азию.
