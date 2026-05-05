В «Зените» объяснили, почему Дуран не играл против ЦСКА

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра объяснил, почему нападающий Джон Дуран не вышел на поле в гостевой встрече 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

«В матче с ЦСКА было очень тяжело делать замены, потому что команда очень хорошо играла. Если вы заметили, мы до последнего тянули с заменами, потому что никто не выпадал из игры [первую замену «Зенит» произвел на 82-й минуте]. Все хорошо двигались, поэтому решили не выпускать Дурана. Но мы на него рассчитываем», – сказал Виллиам.