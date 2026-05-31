Раскрыта зарплата Батракова в «ПСЖ» – она будет в два раза больше, чем у Сафонова

Футбольный агент Дмитрий Чельцов раскрыл подробности трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Чтобы помешать этой сделке, должен случиться какой-то форс-мажор.

25 миллионов будет стоить трансфер, а зарплата – 5-6 миллионов евро. При том, что Матвей Сафонов получает 2,5 млн евро», – сказал Чельцов.