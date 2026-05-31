Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта зарплата Батракова в «ПСЖ» – она будет в два раза больше, чем у Сафонова

Раскрыта зарплата Батракова в «ПСЖ» – она будет в два раза больше, чем у Сафонова

31 мая, 20:15
16

Футбольный агент Дмитрий Чельцов раскрыл подробности трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Чтобы помешать этой сделке, должен случиться какой-то форс-мажор.

25 миллионов будет стоить трансфер, а зарплата – 5-6 миллионов евро. При том, что Матвей Сафонов получает 2,5 млн евро», – сказал Чельцов.

  • 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

Еще по теме:
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова 1
Батраков получил важное предупреждение 1
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1780249093
Что-то гонево какое то.. Родиться с серебряной ложкой во рту в РПЛ не означает купаться в золоте в ПСЖ.)
Ответить
Айболид
1780251957
Даладна ! Агент кажись делит шкуру неубитого медведя .
Ответить
Интерес
1780252551
И вот наступил счастливый день 1 апреля!
Ответить
Бумбраш
1780254318
В ПСЖ то про этот трансфер знают?
Ответить
Desma
1780255021
Очередное чудо объявилось. Толи ещё будет.........
Ответить
Hector вернулся
1780257013
Вроде не первое апреля
Ответить
evgevg13
1780272880
В каком сне это приснилось агенту?
Ответить
Foxitkuban
1780303259
А "Футбольный агент Дмитрий Чельцов", это кто, что мы должны его читать и уж тем более верить ему?
Ответить
boris63
1780310629
Вроде утки давно уже прилетели.
Ответить
alefreddy
1780312212
и налог там 40% и в итоге...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
3
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
3
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Все новости
Все новости
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
1
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
3
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+