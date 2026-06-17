Брак Батракова с женщиной старше на 10 лет описали одним словом

Писатель Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, отреагировал на свадьбу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с экс-футболисткой ЖФК «Локомотив» Ириной Подшибякиной.
«Мезальянс. Батраков и Подшибякина», – написал Меркин.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову 21 год – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина