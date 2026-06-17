Брак Батракова с женщиной старше на 10 лет описали одним словом

Писатель Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, отреагировал на свадьбу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с экс-футболисткой ЖФК «Локомотив» Ириной Подшибякиной.

«Мезальянс. Батраков и Подшибякина», – написал Меркин.