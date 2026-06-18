Подробности свадьбы Батракова и Подшибякиной

Раскрыты интересные детали свадебного торжества Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.

Пара зарегистрировала брак во вторник, 16 июня.

Торжество прошло в подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Его главной особенностью стало экологичное оформление площадки: молодожены отказались от большого количества цветов в пользу декоративных предметов из камня, стекла и текстиля.

В свадебных приглашениях пара также обратилась к гостям с просьбой: вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных.

«Каждый ваш вклад станет спасенной жизнью, а мы будем знать, что наш праздник принес добро не только нам, но и тем, кто в нем особенно нуждается. Спасибо, что разделяете наши ценности!», – писали Ирина и Алексей в приглашениях.