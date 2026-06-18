Подробности свадьбы Батракова и Подшибякиной

Раскрыты интересные детали свадебного торжества Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.
Пара зарегистрировала брак во вторник, 16 июня.
Торжество прошло в подмосковной усадьбе Villa Michetti.
Его главной особенностью стало экологичное оформление площадки: молодожены отказались от большого количества цветов в пользу декоративных предметов из камня, стекла и текстиля.
В свадебных приглашениях пара также обратилась к гостям с просьбой: вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных.
«Каждый ваш вклад станет спасенной жизнью, а мы будем знать, что наш праздник принес добро не только нам, но и тем, кто в нем особенно нуждается. Спасибо, что разделяете наши ценности!», – писали Ирина и Алексей в приглашениях.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову 21 год – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.
Источник: The Blueprint