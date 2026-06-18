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Подробности свадьбы Батракова и Подшибякиной

Вчера, 19:11
42

Раскрыты интересные детали свадебного торжества Алексея Батракова и Ирины Подшибякиной.

Пара зарегистрировала брак во вторник, 16 июня.

Торжество прошло в подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Его главной особенностью стало экологичное оформление площадки: молодожены отказались от большого количества цветов в пользу декоративных предметов из камня, стекла и текстиля.

В свадебных приглашениях пара также обратилась к гостям с просьбой: вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных.

«Каждый ваш вклад станет спасенной жизнью, а мы будем знать, что наш праздник принес добро не только нам, но и тем, кто в нем особенно нуждается. Спасибо, что разделяете наши ценности!», – писали Ирина и Алексей в приглашениях.

  • Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в прошлом году.
  • Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
  • Батракову 21 год – он младше избранницы на 10 лет. По словам Ирины, разница в возрасте не смущает ни пару, ни близких людей.

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Источник: The Blueprint
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (42)
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Semenycch
1781799443
Хороший поступок. Разумный.
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Спартач80
1781799542
Экологодерасты коров режут, причём не для еды, якобы пукают много, атмосферу портят... Возникает вопрос, "вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных", это кому?... Опять педикулёзным, в Питер?...
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alefreddy
1781800734
и еда веганская наверное
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рылы
1781801124
получается, спартачу80 средства на комбикорм и вазелин выделили.
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СильныйМозг
1781801697
Опять, все бабло разворовали. Смотрите, ниже меня спартач80, вчера, отписывался номэд. Таких животных, гуманно, усыпить. Ну, не знаю, как минимум, кастрировать.
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Krics
1781802940
Ни чего личного: сколько продлиться брак милфы и школяра делаем ставки.
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Garrincha58
1781808117
Интересно, а кому они нужны эти подробности?
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lordmrv
1781811760
Наверное хороший жест. Но вопрос, а почему не в пользу детей без родителей, или детей с заболеваниями? Простите, не хочу срача под своим комментом, ни кого не хотел обидеть или задеть.
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шахта Заполярная
1781812301
Их точняк семаки покусали, скоро на сельдерей перейдут.
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