«Динамо» ответило на предложение «Зенита» по Тюкавину

Стала известна позиция «Динамо» по продаже Константина Тюкавина в «Зенит».

Бело-голубые не отпустят 23-летнего воспитанника в другой российский клуб.

В Европу нападающий может отправиться за 20 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте для иностранных команд.

Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 181 матч, 60 голов, 35 ассистов.

В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.

Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

