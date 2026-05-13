«Динамо» ответило на предложение «Зенита» по Тюкавину

Стала известна позиция «Динамо» по продаже Константина Тюкавина в «Зенит».
Бело-голубые не отпустят 23-летнего воспитанника в другой российский клуб.
В Европу нападающий может отправиться за 20 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте для иностранных команд.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 181 матч, 60 голов, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова