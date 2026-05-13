Пономарев – о Кисляке в «ПСЖ»: «Не надо портить пацана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о возможном переходе Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ». Он и у нас не блещет. Не надо портить пацана.

Ему надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов. Это хорошо, что Головин вписался, приобрел мастерство, а Кисляку рано.

Очень сырой материал. Я против этого перехода. Ему надо быть лидером, а он не лидер», – сказал Пономарев.